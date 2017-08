‘Bolt heeft tientallen aanbiedingen van voetbalclubs’

Tatjana Muskiet

Als Usain Bolt na de WK atletiek in Londen afscheid neemt als professioneel atleet zou hij dolgraag profvoetballer op het allerhoogste niveau willen worden. Zijn manager Ricky Simms weet echter niet of de 30-jarige Jamaicaan wel zo goed is als hij zelf denkt. “Hij zal me op mijn kop slaan als hij dit leest, maar de Champions League zal hij nooit halen”, laat Simms weten in gesprek met Sporza. “De Bundesliga of Premier League zijn volgens mij te hoog gegrepen, maar als hij zes of negen maanden kan meetrainen, kan hij misschien wel op een lager niveau meedraaien. De League One of League Two (de derde en vierde divisie in Engeland, red.) of zo.” Hoewel niet heel duidelijk is hoe goed Bolt kan voetballen, ontbreekt het de achtvoudig olympisch kampioen in ieder geval niet aan aanbiedingen. “Omdat hij altijd gezegd heeft dat hij wil voetballen, kregen we al aanbiedingen van een tiental clubs binnen om eens bij hen te testen”, aldus Simms. (Telegraaf)…[+]