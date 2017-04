Bommelding bij getroffen metro

Tatjana Muskiet

SINT-PETERSBURG – Het metrostation Sennaja Plosjtsjad in Sint-Petersburg is dinsdag enkele uren gesloten geweest na een anonieme bommelding. Na enkele uren werd het station weer vrijgegeven. Maandag ontplofte een bom in een metrotrein op het traject tussen de stations Sennaja Plosjtsjad en Technologitsjeki Institut. Door de explosie kwamen veertien mensen om het leven. (Telegraaf)…[+]