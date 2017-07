Bosbranden langs Adriatische kust Kroatië

Tatjana Muskiet

ZAGREB – De brandweer in Kroatië heeft de handen vol aan bosbranden aan de Adriatische kust. Ook op het bij Nederlandse populaire schiereiland Istrië zijn er branden, onder meer bij de historische stad Pula. Mensen in de buurt van de branden hebben hun huis moeten verlaten, slachtoffers zijn er niet gevallen. Andere branden waren in de buurt van de kuststad Split en en bij de eilanden Pag en Vir. Langs de kilometers lange kust van Kroatië zijn er elke zomer bosbranden, maar deze keer zijn ze bijzonder heftig. De sterke noordenwind maakt het blussen lastig. De autoriteiten hebben een waarschuwing uitgeven voor het gebruik van open vuur. (Telegraaf)…[+]