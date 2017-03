Bouw aanmeersteiger backtrack kost SRD 200.000

Tatjana Muskiet

NICKERIE – De bouw van de aanmeersteiger is begroot op SRD 200.000. Het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT) is druk bezig geweest om alles in kaart te brengen en een begroting te maken.

Charles Perk, coördinator van OWT Regio-West zegt dat zij samen met districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh de komende week zullen vergaderen met alle boothouders. Zij willen weten wat de inbreng van de boothouders zal zijn om de route te ordenen. De bouw van de aanmeersteiger zal volgens Perk in eigen beheer en met de samenwerking van de boothouders geschieden. Zij hebben hun volledige medewerking toegezegd.

Het Ministerie van OWT zorgt voor de bouw van de aanmeersteiger, de controleposten en alle overige faciliteiten. Om de regulering van de backtrack gestalte te geven, is het noodzakelijk dat het interdepartementaal wordt aangepakt. Verschillende ministeries zullen hierbij hun medewerking verlenen. Politie, militairen en vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zullen permanent worden gestationeerd bij de route…[+]