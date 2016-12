Braziliaan beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 42-jarige Braziliaan is zaterdagochtend rond 05.00 uur in Paramaribo beroofd. Twee rovers, die gewapend waren met messen, hebben de daad gepleegd. Ze maakten USD 150 en twee mobiele telefoons buit. Bij de beroving hebben ze het slachtoffer geslagen, waardoor de man een barstwond aan het hoofd heeft opgelopen. De politie kreeg de melding van de beroving en ging ter plekke voor een onderzoek. De daders zijn nog voortvluchtig; het is niet bekend hoe ze de plaats hebben aangedaan en verlaten…