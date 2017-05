Brazilië beëindigt noodtoestand gevolgen zikavirus

Maltie Nidhansingh

BRAZILIE – Brazilië heeft na achttien maanden de noodtoestand vanwege de epidemie met het zikavirus en de sterke toename van hersenafwijkingen bij pasgeboren baby’s opgeheven. Van januari tot midden april van dit jaar zijn nog slechts 7.911 nieuwe besmettingen geconstateerd, zo heeft het Braziliaanse ministerie van Gezondheid bekend gemaakt. In dezelfde periode vorig jaar waren er meer dan 170.000 gevallen. Daarmee is er sprake van een afname van meer dan 95 procent. Ook het aantal gevallen van hersenafwijkingen bij zuigelingen na een zika-infectie van de moeder is tot een minimum gedaald. Na de uitbraak van het virus had de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in februari 2016 de noodtoestand afgekondigd. Die internationale maatregel werd in november al ingetrokken, maar in Brazilië bleef de noodtoestand van kracht. In totaal zijn tussen 2015 en 2016 ongeveer een miljoen mensen besmet geraakt met het zikavirus dat wordt overgebracht door muggen. In maart 2016 bleek het virus seksueel overdraagbaar te zijn, toen ook in de Verenigde Staten meerdere besmettingenwerden gemeld. (NU.nl)[+]