Britse agent filmde naakte mensen vanuit politiehelikopter

Tatjana Muskiet

SOUTH YORKSHIRE – De Britse politieagent Adrian Pogmore is vandaag tot een jaar celstraf veroordeeld omdat hij vanuit de politiehelikopter mensen filmde die seks aan het hebben waren, of die naakt lagen te zonnen. Volgens The Sun is op de beelden die hij maakte te zien dat een stelletje seks heeft op hun patio. Het stel, dat om privacyredenen anoniem wil blijven kenden de 51-jarige Pogmore al uit een netwerk van mensen die wel eens van partner ruilen. Pogmore had zelf ook eerder seks gehad met de vrouw. Het paar liet aan de rechtbank weten inderdaad deel uit te hebben gemaakt van de swingers-scene. Ze probeerden dit echter al sinds 2009 achter zich te laten. Voor die tijd had het stel gemiddeld één keer per week seks in de tuin als het weer het toeliet, lieten ze aan de rechtbank weten.(Telegraaf)…[+]