Britten willen tijdelijke douane-unie met EU

Tatjana Muskiet

LONDEN/BRUSSEL – Na het verlaten van de Europese Unie (EU) in maart 2019, wil het Verenigd Koninkrijk een tijdelijke douane-unie met de EU vormen. Dat plan heeft de Britse regering bekendgemaakt. Afgelopen weekend schreven twee ministers al in een opiniestuk dat het Verenigd Koninkrijk een overgangsperiode wil na de brexit, zodat geen chaos ontstaat en bedrijven weten waar ze aan toe zijn. Minister David Davis, verantwoordelijk voor de brexit, vindt dat een tijdelijke regeling zijn land geen geld moet kosten. Hij zei dat de overgangsperiode waarschijnlijk zo’n twee jaar zal beslaan. Wat Davis betreft moet in elk geval na de Britse verkiezingen die gepland staan voor 2022 een definitieve regeling ingaan. (Telegraaf)…[+]