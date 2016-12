Bromfiets vliegt in brand

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een bromfiets vloog gisteren aan de L’Hermitageweg in brand. Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt aan de krant dat de melding om 11.34 uur binnenkwam. De brandweer was op dat moment op straat en reed gelijk naar het adres. Toen zij daar aankwam, was de brand reeds geblust door omstanders. Het gaat om een bromfiets die zich in een bromfietswerkplaats bevond. Arbeiders waren bezig te werken aan de bromfiets toen die in brand vloog. Ze trokken het vervoersmiddel naar buiten en blusten de brand door middel van een poederblusser. Pinas zegt dat de bromfiets wel verzekerd was, maar in zijn geheel is afgebrand…[+]