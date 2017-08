Bromfietser beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een bromfietser is in de omgeving van de hoek Welgedacht A- en Mawakaboweg beroofd. Twee rovers op een bromfiets pleegden de daad. Zij dwongen de aangever tot stoppen en trokken hem van zijn vervoersmiddel waarmee zij ervandoor gingen. Het slachtoffer liep geen letsel op. Hij alarmeerde na de beroving de politie en deed ook aangifte. De politie ging ter plekke voor onderzoek en trof de daders niet aan. De rovers zijn nog voortvluchtig. Het is niet bekend welke richting zij opgingen…[+]