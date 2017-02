Busje gestolen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een busje is gisteren gestolen voor een pand in Paramaribo. De benadeelde had zijn wagen dinsdag geparkeerd, maar toen hij gistermorgen wakker werd, zag hij zijn wagen niet meer. Hij belde de politie dat de diefstal van het voertuig was gepleegd. Het is niet bekend wie het busje heeft gestolen. De verschillende politie-eenheden waren gealarmeerd, maar het busje was gistermiddag nog niet achterhaald. De politie is nog bezig met het onderzoek om het busje te achterhalen…[+]