BUZA zwijgt over introductie visumplicht Haïtianen

PARAMARIBO – Het Kabinet van de President heeft instructies doorgeleid naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA) met betrekking tot de visumplicht, die voor Haïtianen is ingesteld per 15 september. Haïti is een volwaardig lid van de Caricom, maar is het enige land waar staatsburgers een visum nodig hebben om binnen het blok te reizen. Met het instellen van de visumplicht sluit Suriname zich aan bij de overige lidlanden die volgens critici discriminatoir handelen naar Haïtiaanse staatsburgers.

De redactie van Times of Suriname werd van het kastje naar de muur gestuurd bij BUZA voor een reactie daarop. Alle afdelingen schoven het vraagstuk van zich af. Uiteindelijk belandde het op het bord van waarnemend directeur Gladys Relyveld, die ook niet bereikbaar was voor de krant. Via haar secretaresse liet de directeur gisteren weten nog dezelfde dag contact met de redactie te zullen opnemen, hetgeen niet gebeurde. De afdeling Caricom verwees naar het Onderdirectoraat Consulaire Zaken die na een stroeve communicatie verwees naar directeur Relyveld die niet terugbelde, zoals toegezegd.

Gewezen BUZA-minister en regeringswoordvoerder Winston Lackin bevestigt tegenover de krant de vergadering op het kabinet waarbij het besluit werd genomen om van de soepele Toeristenkaart over te stappen naar het strenge visum voor Haïtiaanse staatsburgers. Echter zegt hij dat er is afgesproken dat alle communicatie hieromtrent via BUZA moet plaatsvinden.

Volgens Lackin houdt het vraagstuk over Haïtiaanse reizigers de Caricom al geruime tijd bezig. De meeste landen voeren al jaren een strenge controle uit, terwijl Suriname juist ging voor versoepeling. “Suriname had juist makkelijke regelingen vanwege goede ervaringen met ze en zij zijn deel geworden van arbeidsprocessen in ons land voornamelijk op agrogebied.”

De regeringswoordvoerder zegt dat er notitie is genomen van een diplomatiek schrijven van Frankrijk, waarin het zijn zorgen uitsprak over het grote aantal Haïtianen dat Suriname als springplank gebruikt om in Frans-Guyana en Europa te komen. “Er zijn verschillende modellen gegeven aan BUZA hoe daarmee om te gaan. Ik denk dat BUZA de juiste informatie kan geven”, zegt Lackin…[+]