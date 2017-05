Canadezen worstelen met overstromingen

Tatjana Muskiet

QUEBEC – Veel Canadezen hebben dit weekend noodgedwongen hun huizen moeten verlaten vanwege ernstige wateroverlast. Vooral in de provincie Quebec is de nood hoog: daar zijn volgens Canadese media meer dan 130 gemeenten na aanhoudende regenval getroffen door overstromingen. „Het ziet er hier uit als een oorlogsgebied”, zei een inwoonster van een van de getroffen gemeenten zaterdag tegen nieuwszender CTV. De vrouw schakelde noodgedwongen de elektriciteit uit in haar deels onder water gelopen woning in Quebec. Ook probeerde ze haar eigendommen in veiligheid te brengen. „Iedereen hier is in paniek”, zei ze. De Canadese regering heeft ruim vierhonderd militairen ingezet in Quebec, waar zeker 850 mensen geëvacueerd moesten worden. Ook worden mensen in sommige gebieden opgeroepen uit de buurt te blijven van rivieren, omdat het einde van de regenval nog niet in zicht is. Bovendien kan het snelstromende water puin meevoeren.(Telegraaf)…[+]