Cannavaro: “Het is niet De Boers fout”

Tatjana Muskiet

Voormalig Internazionale-verdediger Fabio Cannavaro vindt de Frank de Boer meer tijd verdiende om de club naar zijn hand te zetten.De Boer werd op 1 november ontslagen als hoofdtrainer van Internazionale. De Nederlander stond slechts 85 dagen voor de groep en zat op de bank tijdens veertien wedstrijden. Hij opgevolgd door Stefano Pioli, die zondag in de derby tegen AC Milan voor het eerst op de bank zit.Frank de Boer heeft in Nederland zeker laten zien dat hij een goede coach is”, vertelde Cannavaro tegen Sky. “Het is niet zijn fout. De fout ligt bij degenen die hem kozen en er nog steeds werken.”(goal.com)…[+]