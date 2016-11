“Celtic zou Barça verslaan met Messi”

Tatjana Muskiet

Celtic-trainer Brendan Rodgers is ervan overtuigd dat Lionel Messi de beste speler ter wereld is. De coach had graag een ander resultaat gezien tegen Barcelona.

Messi scoorde beide goals in de 2-0 zege van Barcelona op Celtic in de groepsfase van de Champions League. In de eerste groepswedstrijd (7-0 zege) trof de Argentijn al drie keer doel. Rodgers stelt dat Messi kan aarden in elk team op de wereld.

“Als Messi bij ons zou spelen, hadden we waarschijnlijk van Barcelona gewonnen”, zegt Rodgers tegen pers. “Als je alleen al naar de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Malaga kijkt, zie je hoeveel verschil Messi maakt. Ik vind hem de beste speler ter wereld, dus met hem in je team wordt iedere speler beter.”(goal.com)…[+]