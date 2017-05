Chelsea kan reuzenstap zetten

Tatjana Muskiet

Chelsea kan vanavond een reuzenstap richting de landstitel zetten. The Blues spelen thuis tegen het zo goed als gedegradeerde Middlesbrough. Als de koploper wint, is de ploeg nog maar één zege verwijderd van de titel. Komende vrijdag, bij West Bromwich Albion, zou Chelsea kampioen van Engeland kunnen worden. Trainer Antonio Conte bekijkt het allemaal per wedstrijd. “Ieder duel is voor ons zwaar, omdat er veel druk op ons ligt. Het is belangrijk om geen misstap te maken in deze fase van de competitie.” Normaal gesproken zou Middlesbrough een makkie moeten zijn voor Chelsea. “Het wordt niet makkelijk”, herhaalt de oefenmeester. “We moeten er klaar voor zijn. Klaar om voor iedere bal te vechten. Dat is de enige manier om drie punten aan het duel over te houden.” (Telegraaf)…[+]