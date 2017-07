Chelsea kiest opnieuw voor Van Ginkel-constructie

Tatjana Muskiet

Chelsea heeft het contract met Kurt Zouma (22) verlengd en de Franse verdediger vervolgens direct verhuurd aan Stoke City. Eerder deze week kozen de Londenaren met Marco van Ginkel voor een vergelijkbare constructie. Waar de Nederlander, die opnieuw werd uitgeleend aan PSV, voor drie seizoenen verlengde, blijft Zouma nog zes jaar bij The Blues. Zouma vertrok in 2014 van Saint-Étienne naar Chelsa. In Londen kwam hij tot dusver tot 71 duels en vier goals. Stoke City wilde aanvankelijk door met Bruno Martins Indi, die werd gehuurd van FC Porte, maar de clubleiding van The Potters bereikte geen akkoord met de Portugezen. Vervolgens kwam Zouma in beeld. Martins Indi blijft op zijn beurt mogelijk wel actief in de Premier League. De 25-jarige ex-Feyenoorder geniet interesse van het Crystal Palace van Frank de Boer.(Telegraaf)…[+]