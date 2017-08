Chelsea laat langs Spurs

Tatjana Muskiet

Chelsea heeft dankzij Marcos Alonso de eerste zege in de Premier League binnen. De kampioen van afgelopen seizoen, die vorige week op Stamford Bridge nog verrassend verloor van Burnley (2-3), won zondag met 2-1 bij stadgenoot Tottenham Hotspur dankzij twee doelpunten van de Spanjaard. Alonso had met een geplaatste vrije trap Chelsea in de eerste helft al op voorsprong gezet tegen de nummer twee van vorig seizoen. In de slotfase kopte Chelsea-invaller Michy Batshuayi een scherp ingedraaide vrije trap van Christian Eriksen in zijn eigen doel, waardoor de stadsderby op Wembley op een gelijkspel leek uit te draaien.(Telegraaf)…[+]