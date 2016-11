Chileense bondscoach looft matchwinner Alexis Sánchez

Tatjana Muskiet

Juan Antonio Pizzi, de bondscoach van Chili, kan zijn geluk niet op met Alexis Sánchez. De aanvaller van Arsenal was van grote waarde in de wedstrijd tegen Uruguay.Sánchez miste vorige week vanwege een spierblessure de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Colombia, maar afgelopen nacht kon hij weer meedoen tegen Uruguay. Met twee doelpunten speelde Alexis een hoofdrol en daardoor won Chili met 3-1. “Hij hoort bij de beste spelers ter wereld”, klonk een trotse Pizzi na afloop.”Ik houd er echter meer van om de krachten van het hele team te benoemen. Dáárdoor konden we de wedstrijd laten kantelen.” Edinson Cavani zorgde ervoor dat Uruguay op voorsprong kwam, waarna Eduardo Vargas de gelijkmaker binnenkopte. Na de pauze steelde Sánchez dus de show.(goal.com)…[+]