City en Arsenal schieten niks op met punt

Tatjana Muskiet

Arsenal en Manchester City hielden elkaar in bedwang in het Emirates Stadium. Een resultaat waar beide ploegen echter weinig aan hebben. Hoewel koploper Chelsea verloor, lijkt de strijd om de eerste plek al enigszins gelopen. De voorsprong van The Blues is nog zeven punten op nummer twee Tottenham, maar vanaf die plek wordt het razend spannend in de laatste weken van het seizoen. Liverpool (drie punten minder dan Spurs) bleef in het spoor met een zege dit weekend en Manchester City hoopte zich daar bij te voegen.Daar zag het ook al snel naar uit, want tegen Arsenal kwamen The Citizens al in de vijfde minuut op voorsprong. Leroy Sané schatte een steekpass van Kevin De Bruyne op waarde en omspeelde doelman David Ospina voordat hij beheerst afrondde. Vervolgens was Arsenal de weg volledig kwijt en was het aan Ospina te danken dat City de score niet verdubbelde. Schoten van De Bruyne en Sergio Agüero werden knap door de Colombiaan gepareerd.(goal)…[+]