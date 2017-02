Coach Lyon looft zeer attractief AZ

Tatjana Muskiet

Ondanks de eclatante 4-1 zege op bezoek bij AZ, laat Olympique Lyon-coach Bruno Génésio zich zeer lovend uit over de opponent uit Alkmaar. Donderdag staat de return in Frankrijk op het programma. AZ is een goede, zeer attractieve ploeg”, zegt Génésis ondanks de ruime overwinning van vorige week op het trainingscomplex van Lyon. ,,We moeten het nog als een echte wedstrijd zien. In het voetbal is alles mogelijk. AZ kan vrijuit spelen, ze hebben niets te verliezen. We moeten voorzichtig zijn.” Génésio kondigde aan zijn ploeg enigszins te wijzigen, maar niet het hele elftal om te gooien. Hij kan in ieder geval geen beroep doen op Mathieu Valbuena.(Telegraaf)…[+]