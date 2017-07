Crash met toeristenboten bij James Bond Island in Thailand

Tatjana Muskiet

BANGKOK – Bij een botsing tussen twee toeristenboten in Thailand zijn 19 mensen gewond geraakt. Een persoon is er ernstig aan toe, meldt de Bangkok Post. De boten sloegen na het ongeval om in de zee bij Koh Khao Phing Kan. Op één van de boten zaten elf Noren, vier Belgen en een Thaise gids met drie bemanningsleden. Op de andere boot zat een groep Chinese toeristen die op weg was naar het beroemde James Bond Island, bekend van de film Man With The Golden Gun. Circa twintig mensen moesten uit het water worden gehaald.(Telegraaf)…[+]