Creatiever dan Messi: Nice-ster Jean Michaël Seri

Tatjana Muskiet

Wellicht het best bewaarde geheim van de Ligue 1, met een plek in de top 3 van assists, passes en gecreëerde kansen: Jean Michaël Seri. Sinds zijn komst naar Frankrijk in de zomer van 2015, is Jean Michaël Seri steeds bekender geworden als een van de meest dynamische middenvelders van de competitie.

Nice doet nog altijd mee om de Ligue 1-titel en dat is voor een deel te danken aan de prestaties van de 25-jarige Seri. Nadat sleutelspelers Alassane Plea en Wylan Cyprien wegvielen door blessures, werd de Ivoriaan ineens een belangrijke speler in de ploeg.

Hij wordt gezien als de N’Golo Kanté van Nice, die uit de Ligue 1 vertrok toen Seri net in Frankrijk was aangekomen uit Paços de Ferreira. En net als Kanté is Seri een van de best bewaarde geheimen van de Franse competitie. Toch zijn de twee verschillend. Ook Seri legt veel energie in zijn spel en heeft een beetje dezelfde bouw als de Frans international, al is Seri zelfs nog iets kleiner. Maar de Nice-middenvelder is een stuk aanvallender ingesteld en heeft qua passing nog veel meer in huis.(goal)…[+]