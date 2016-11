Criminelen bestelen ander

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Twee criminelen hebben op de hoek van de Bladwesp- en Arabistraat in Paramaribo een jongeman overvallen. Het slachtoffer liep op straat toen de daders naar hem toeliepen. Ze rukten zijn mobiele telefoon weg waarmee ze zijn weggerend. De aangever liep geen letsel op. De twee daders waren ongewapend en zijn nog voortvluchtig. De politie kreeg de melding en ging ter plekke voor onderzoek. Ze stelde een onderzoek in de omgeving in, maar trof de daders niet aan. Het onderzoek is nog gaande…[+]