Cristiano Ronaldo breekt vakantie af

Tatjana Muskiet

Cristiano Ronaldo zou aanvankelijk pas op 5 augustus de training hervatten bij Real Madrid, maar de 32-jarige vedette van de Champions League-winnaar heeft zelf anders besloten. Ronaldo is alweer begonnen aan zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. Volgens Marca is hij weer in training gegaan om zijn hoofd leeg te maken. De Portugees, die er van wordt verdacht voor miljoenen aan belastinggeld te hebben ontdoken, traint nu nog in zijn eentje op het trainingscomplex van de Koninklijke. De rest van de selectie is in voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Verenigde Staten.De verwachting is dat Ronaldo er gewoon bij is als Real Madrid op 13 augustus op bezoek gaat voor het heenduel van de strijd om de Spaanse Super Cup. Drie dagen later volgt de return in Madrid.(Telegraaf)...[+]