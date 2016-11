Cuba laat 787 gevangenen vrij na oproep van paus

Tatjana Muskiet

HAVANA – Cuba laat 787 gevangen vrij nadat paus Franciscus vanwege het Heilige Jaar de staatshoofden in de wereld had opgeroepen vergeving te betuigen aan gedetineerden. Mensen die vastzitten voor moord, verkrachting, kindermisbruik en drugshandel zijn uitgesloten van gratie. De krant Granma, het blad van de regerende communistische partij, schreef dinsdag dat ’vrouwen, kinderen, zieken en andere categorieën’ in vrijheid worden gesteld. Cuba kent officieel geen politieke gevangenen. Daarover werd dan ook met geen woord gerept.(Telegraaf)…[+]