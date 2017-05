Demonstratie tegen Venezolaanse president in Madrid

Maltie Nidhansingh

SPANJE – Tientallen betogers verzamelden zich donderdagavond bij een cultureel centrum in Madrid om te demonstreren tegen president Nicolas Maduro. Ambassadeur Mario Isea zat in het gebouw en zei geen kant op te kunnen. Tegenover het Venezolaanse televisiestation VTV zei hij zich in een kidnapping te bevinden. “We zijn omsingeld, belaagd. De demonstranten weigeren te vertrekken en ze hebben eisen gesteld die moeten worden ingewilligd, voordat wij het gebouw kunnen verlaten.” Hij verweet de Spaanse autoriteiten niet adequaat te hebben gereageerd op de situatie. Het is niet duidelijk wanneer hij het gebouw kon verlaten.(NU.nl)[+]