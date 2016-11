‘Depay kan ook naar Roma’

Tatjana Muskiet

AS Roma is de laatste Serie A-club die interesse heeft om Manchester United te verlossen van Memphis Depay, meldt The Sun.De titelkandidaat wil de vleugelspeler ophalen bij the Red Devils, en hopen hem proberen te overtuigen om hem naar Italië te halen.

Depay zat niet in de selectie van United voor het Premier League-treffen met West Ham United, en is overbodig op Old Trafford. Roma bereidt momenteel een bod voor op Memphis, en hoopt met hem een koopje in huis te halen. De Romeinen willen de oud-PSV’er in januari kopen, om hun ambities kracht bij te zetten.(goal.com)…[+]