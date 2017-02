Dief wilde geld op school inzamelen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man ging deze week naar een school in Paramaribo om daar geld in te zamelen. Hij hield de leerkrachten voor dat hij voor een sociaal doel geld nodig had. De leerkrachten zagen het papier en vermoedden toen dat er iets mis was. Toen de man door de mand viel, sloeg hij op de vlucht. Hij wilde de fiets van een leerling wegnemen om daarop weg te rijden. De leerkrachten en leerlingen renden naar hem toe en hielden hem tegen. Hij kon toen de plaats niet verlaten. Ze hebben hem aangehouden en overgedragen aan de politie. De verdachte geeft toe dat hij geld wilde inzamelen zonder dat hij daartoe bevoegd was en dat hij een fiets wilde wegnemen. Hij is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld…[+]