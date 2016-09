Dienstvoertuig politie aangereden

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een dienstvoertuig van de politie is zondagavond aangereden. Een politieman reed in de wagen over de Frederikshoopweg komende vanuit de richting van de Magentakanaalweg naar de Indira Gandhiweg. Ter hoogte van de Lothaweg reden enkele voertuigen hem vanuit tegenovergestelde richting voorbij. Op een gegeven moment hoorde hij een klap en hij constateerde hierna dat de zijspiegel van het dienstvoertuig was geraakt door een van de voorbijrijdende wagens. Hij kon echter niet aangeven door welk voertuig de zijspiegel is geraakt. Er was geen sprake van aanzienlijke schade. De ressortpolitie was ter plekke voor onderzoek…[+]