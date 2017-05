Dochter Castro aast niet op presidentschap

Tatjana Muskiet

HAVANA – De dochter van de Cubaanse president Raúl Castro voelt er niets voor het stokje van haar vader over te nemen. Mariela Castro (54) zei woensdag geen enkele belangstelling te hebben voor het hoogste ambt in de communistische eilandstaat. De 85-jarige Raúl Castro heeft aangekondigd begin volgend jaar af te treden. Dan loopt zijn tweede ambtstermijn ten einde. Volgens waarnemers heeft eerste vicepresident Miguel Díaz-Canel (57) veruit de beste kaarten om de president op de volgen. Toch kan niet helemaal worden uitgesloten dat een andere kanshebber komt bovendrijven. Mariela Castro, directeur van het Nationale Centrum voor Seksuele Educatie (CENESEX), ziet zichzelf in elk geval niet als opvolger. „De Cubaanse mannen en vrouwen zijn kandidaten”, stelde ze op een persconferentie. Castro zei dat ze zelf nooit voorgedragen wil worden voor „zo’n grote taak.”(Telegraaf)…[+]