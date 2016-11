Dodelijke astma-aanvallen na storm Melbourne

Tatjana Muskiet

MELBOURNE – Een storm heeft deze week in de Australische stad Melbourne zo veel pollen verspreid, dat duizenden mensen met stuifmeelallergie astma-aanvallen kregen. Minstens vier patiënten overleden en van drie was de toestand kritiek, zo maakte het ministerie van Volksgezondheid van de deelstaat Victoria donderdag bekend. Ziekenhuizen in Melbourne behandelden maandagavond en dinsdag meer dan 8500 hooikoortspatiënten. De hulpdiensten werden op het hoogtepunt van de stuifmeelstorm om de paar tellen gebeld en personeel werd van verlof teruggeroepen om te assisteren.(Telegraaf)…[+]