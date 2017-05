Doden bij inval antiterreurpolitie Bangladesh

Tatjana Muskiet

DHAKA – Twee vermeende moslimextremisten hebben zichzelf zondag opgeblazen toen de politie een inval deed in een huis in het westen van Bangladesh. Twee politiemensen raakten ernstig gewond, zei de lokale politiechef tegen verslaggevers. Eenheden van de antiterreurpolitie bestormden het huis in het district Jhenidah nadat een tip was binnengekomen. In het pand zouden zich aanhangers schuilhouden van een tak van de radicaalislamitische groep Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh. Zij openden het vuur op de politie en lieten explosieven afgaan. Bangladesh heeft al enkele jaren te kampen met een toename van islamistisch geweld. Tientallen critici van radicale moslims zijn op zeer bloederige wijze omgebracht. Bij een aanval op een eetcafé in hoofdstad Dhaka werden vorig jaar achttien buitenlandse bezoekers afgeslacht.(Telegraaf)…[+]