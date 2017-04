Doden door schietpartij in FSB-kantoor

Tatjana Muskiet

MOSKOU – Zeker twee mensen zijn om het leven gekomen door een schietpartij in een regionaal hoofdkwartier van de Russische geheime dienst FSB in Chabarovsk. Een man opende vrijdag het vuur in de lobby van het gebouw, meldden Russische media. De man was volgens de FSB niet door de controlepost in het gebouw gegaan, maar begon al eerder te schieten. Een medewerker van de dienst en een burger overleefden het niet. Een andere bezoeker liep schotwonden op. De dader is doodgeschoten. De schutter is volgens de FSB een in 1999 geboren man uit de regio. Er zijn aanwijzingen dat hij banden had met een groep neonazi’s.(Telegraaf)…[+]