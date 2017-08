Dodental loopt op naar 14

Tatjana Muskiet

Het dodenaantal van de terroristische aanslagen in Spanje is opgelopen tot veertien. Spaanse autoriteiten melden dat het laatste slachtoffer een vrouw is, maar verder is haar identiteit onbekend. Inmiddels is ook bekend dat er 130 gewonden zijn. De slachtoffers hebben zeker 34 nationaliteiten, waaronder de Filipijnse, de Chinese, de Hondurese, Canadese, Marokkaanse, Peruaanse en Griekse. Er zijn mensen uit 21 niet-Europese landen gewond geraakt. Dat maakt nog duidelijker dat de aanslagen een grote schok veroorzaken in de hele wereld.In Barcelona reed donderdag een busje in op voorbijgangers. Dat gebeurde op de Ramblas, in de buurt van het Plaza de Catalunya, met een busje dat was gehuurd. Enkele uren later werden in de Catalaanse kustplaats Cambrils vijf vermoedelijke terroristen gedood, nadat ze ook op wandelaars waren ingereden met een voertuig.(Telegraaf)…[+]