Doekhie: “Jogi ging tekeer tegen politie van Saramacca”

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – “Ik heb rustig gesproken met de politie”, zegt assembleelid Mahinder Jogi (VHP). Echter zegt Rachied Doekhie (NDP), ook lid van De Nationale Assemblee (DNA), dat Jogi bijzonder tekeer is gegaan tegen de politie van Saramacca toen hij werd aangesproken over geluidsoverlast. “Jogi ging tekeer tegen de politie van Saramacca. Hij deed als een hond met hondsdolheid. De politie moest hem hardhandig aanpakken. De man moest worden afgevoerd en gekalmeerd met een glas water en een droge beschuit”, zegt Doekhie.

Volgens de NDP’er veroorzaakte de zoon van Jogi geluidsoverlast in Saramacca. De politie ging op het adres, waarna Jogi tekeerging. Hij merkt op dat Jogi in het parlement over allerlei rotzooi schreeuwt. Volgens Doekhie begint Jogi aan te vallen, om te voorkomen dat anderen hem aanvallen. Doekhie zegt dat Jogi in een week twee keer tekeergegaan is tegen de politie. Hij vindt dat dit niet door de beugel kan. “De politie moest ingrijpen en Jogi hardhandig aanpakken. Hij misdraagt zich overal in Saramacca. Wanneer hij zich heeft misdragen, komt hij dekking zoeken bij ministers. Terwijl hij de ministers uitscheldt, gaat hij bij hen dekking zoeken.” Doekhie vindt dat het gedrag van de VHP’er kan worden beschreven als dat van een reptiel. “Een sapakara wanneer die verse eieren wil eten, dan gaat hij helemaal platliggen op de buik, zodat de kippen hem niet zien. Dan slaat hij zijn slag. Dat is Jogi”, aldus Doekhie.

Jogi zegt dat het absoluut niet klopt dat hij is tekeergegaan tegen de politie van Saramacca. Hij zou slechts aan de politie hebben gezegd dat zoveel mensen geluidsoverlast veroorzaken. Hij vroeg zich af wat voor hinder het kan geven als iemand muziek in een zaal afspeelt. “Willen jullie hebben dat de kinderen op straat hangen en dat ze drugs gaan verkopen?”, vroeg Jogi aan de politie.Jogi benadrukt dat hij heel rustig heeft gesproken met de politie. “Ik ken mijn plaats. Ik ben toevallig vandaag een parlementariër, maar morgen ben ik niets. Ik ben een heel eenvoudig mens.” ...[+]