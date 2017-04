Donald Trump ’great’ als twitterpresident

Tatjana Muskiet

AMSTERDAM – Donald Trump is zaterdag precies honderd dagen president van de Verenigde Staten. De president, die zich bij voorkeur profileert op Twitter, blijkt in die tijd (tot en met dag 98) 486 tweets te hebben verzonden. Het meest gebruikte woord was ’Great’. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek door Twitter naar Trumps twittergedrag. Trumps tweets fascineren zijn miljoenen volgers en zijn tweets geven veel inzicht in zijn presidentschap, stelt de netwerksite. Op de tweede plaats van veelgebruikte woorden in zijn tweets staat America/American, gevolgd door News/Media, Jobs, Today en Fake News. Ook woorden als Thank, People, Big en Country keren vaak terug in zijn tweets.(Telegraaf)…[+]