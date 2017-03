Dost haalt Messi in bij Gouden Schoen

Tatjana Muskiet

Bas Dost voegde zaterdagavond opnieuw twee doelpunten toe aan zijn totaal. Inmiddels staat de teller van de spits van Sporting Lissabon op 24. Daarmee haalde hij in de strijd om de Europese Gouden Schoen niemand minder dan Lionel Messi in. De vedette van FC Barcelona tekende tot op heden voor 23 treffers.

Bij de telling voor de Gouden Schoen wordt een bepaalde formule gehanteerd. Daarbij wordt gekeken naar de sterkte van de competitie. De Spaanse en Portugese competities worden in dezelfde categorie (doelpunten x 2) in gedeeld. Het kan gebeuren dat iemand met meer goals toch niet op de eerste positie staat. Zoals dus met Edison Cavani gebeurt. De aanvaller van Paris Saint-Germain scoorde 27 keer, maar de Franse competitie is lager ingeschaald (doelpunten x 1,5)…[+]