Drie jaar celstraf voor neprechercheur

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Rechter Rewita Chatterpal heeft Milliano R gisteren conform de eis van het Openbaar Ministerie veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het stelen van een auto en mobiele telefoons van anderen. Zij kwam tot het wettig en overtuigend bewijs, dat hij zich aan vijf strafbare feiten schuldig heeft gemaakt.

Milliano R ging in de auto van een vrouw weg, zonder dat hij daarvoor toestemming kreeg. De benadeelde verklaarde dat zij op een gegeven moment naar het toilet moest. Toen zij op het toilet zat, startte Milliano R haar wagen en reed weg. Ze belde hem, maar hij nam niet op. Na een poos kon zij hem bereiken en hij zei dat hij de wagen naar de car wash heeft gebracht. Hij bracht de wagen echter niet terug. Haar voertuig werd naderhand gesignaleerd en aangetroffen, maar het verkeerde niet in de staat waarin de man dat wegbracht. Ook nam hij de telefoon van een vrouw weg die hij een lift gaf, waarbij hij zich voordeed als een rechercheur. Nadat hij haar afzette, vroeg hij haar SRD 50. Omdat de vrouw slechts SRD 30 bij zich had, wilde zij een familielid naar geld vragen. Milliano R nam haar telefoon uit haar handen. Zij ging geld halen en bij terugkomst was hij reeds vertrokken met de telefoon…[+]