Drone scheert rakelings langs Airbus

Tatjana Muskiet

LONDEN – Een drone was in juli gevaarlijk dicht bij een passagiersvliegtuig boven hartje Londen. Het op afstand bestuurbare vliegtuigje naderde de Airbus A320 tot op 20 meter, meldde donderdag de Britse autoriteit die bijna-ongelukken in de luchtvaart onderzoekt. Piloten zagen de drone op een hoogte van 1500 meter, enkele ogenblikken voor hun landing op vliegveld Heathrow. Dat het niet tot een ongeluk kwam, was volgens de UK Airprox Board (UKAB) vooral een kwestie van geluk. De piloten hadden immers geen tijd meer het onbemande toestel te ontwijken. De UKAB heeft de eigenaar van de drone niet kunnen achterhalen.(Telegraaf)…[+]