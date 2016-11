Dronken man in auto beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man die onder invloed van alcohol verkeerde, is gisteren in zijn auto in Paramaribo overvallen. Hij lag te slapen toen criminelen hem overrompelden. De daders maakten SRD 500, twee mobiele telefoons en een autobatterij buit. Ze sloegen hem waardoor hij letsel aan zijn mond opliep. Het slachtoffer kon niet vertellen wie hem heeft beroofd en waarmee hij is geslagen, omdat hij onder invloed was. Hij heeft bij de politie melding gemaakt van de beroving. De politie onderzoekt deze berovingszaak…[+]