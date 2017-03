Drugs in voeding onderschept

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een kleine hoeveelheid marihuana is onderschept in voeding die door een vrouw werd aangeboden voor een gevangene. De vrouw ging samen met een ander om de gevangene te bezoeken. Ze bood daarbij voeding aan voor de arrestant. De penitentiaire ambtenaren onderzochten het eten en troffen de drugs aan. De vrouw en de drugs werden overgedragen aan de politie van Santo Boma. De vrouw verklaarde dat zij de voeding had ontvangen van iemand om die te brengen voor de gevangene. Ze wist niet dat het verderfelijke spul daarin was verborgen. Ze kon niet aangeven van wie ze de voeding had ontvangen en waar die persoon woont. Ze kon de politie ook niet vertellen waar ze het eten heeft ontvangen…[+]