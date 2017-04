Drugsverdachten blijven in voorarrest

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Norine B, Snobia B, Moina B en Zolie K blijven in voorarrest. De rechter heeft gisteren het verzoek van raadsman Robby Dens afgewezen om Norine B, Snobia B en Moina B voorlopig in vrijheid te stellen. Hij stelde de zaak uit naar volgende week. Officier van justitie Bibian Tjin Liep Shie zegt dat de ernstige bezwaren nog overeind staan dat de verdachten drugs verhandelden. Ze droeg de zaak voor dat de verdachten op 15 maart in hun bezit hebben gehad 2606 gram marihuana. Zolie K zou ook 12.973,18 gram hennep aanwezig hebben gehad. Zolie K werd aangehouden met in zijn bezit veertien pakken marihuana van 12.973,18 gram. De politie werkte verkregen informatie uit en bij een verkeerscontrole werd Zolie K aangehouden. Zolie K kwam vanuit Atjoni en was op weg naar Paramaribo met het verderfelijke spul. In het verlengde van het onderzoek deed de politie een inval op een adres. Bij deze inval zijn in de woning en in de directe omgeving aangetroffen en in beslag genomen 2606 gram marihuana in pakken en zakken verpakt. Norine B, Snobia B en de 17-jarige Demelzio B waren aangehouden. De hoofdbewoonster Moina B is op 16 maart opgespoord en aangehouden. Deze zou de partner zijn van Zolie K. De verdachten Zolie K, Norine B, Snobia B en de moeder Moina B werden in verzekering gesteld, terwijl Demelzio B na verhoor werd heengezonden…[+]