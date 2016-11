Drugsverslaafde besteelt lotgenoot

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een drugsverslaafde heeft gisteren een lotgenoot in Paramaribo bestolen. Het slachtoffer liep op straat toen een andere drugsverslaafde naast hem kwam lopen. De dader rukte op een gegeven moment de tas van de man weg waarmee hij is weggerend. Het slachtoffer had kleren en andere persoonlijke spullen in zijn tas. Hij alarmeerde de politie die ter plekke ging voor onderzoek. Hij had geen letsel opgelopen. De dader was ongewapend en is nog steeds voortvluchtig. Een onderzoek van de politie in de nabije omgeving leverde geen resultaat op…[+]