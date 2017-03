Drukte bij SZF-kantoor Nickerie om BaZo-kaarten

Tatjana Muskiet

NICKERIE – Bij het filiaal van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) aan de RP Bharosstraat in Nieuw Nickerie was het gistermorgen een drukte van jewelste. Al heel vroeg begon zich een lange rij te vormen van mensen van wie hun Basiszorgverzekering (BaZo)-kaart op 28 februari of 1 maart 2017 is vervallen. De mensen moesten zon en regen trotseren eer zij aan de beurt waren.

Voor het SZF-kantoor is er een kleine partytent opgezet waar de herregistratie plaatsvindt. De mensen staan dan langs de straat in een nette rij op hun beurt te wachten zonder enige bescherming tegen de zon of regen. Velen uitten tegenover de krant hun misnoegen over deze mensonterende situatie. Kwam nog bij kijken dat het weer gisteren nogal wisselvallig…[+]