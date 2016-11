Duiker (68) overleeft nacht in oceaan

Tatjana Muskiet

TOWNSVILLE – Een verdwaalde 68-jarige Australische duiker is na een hachelijk avontuur van zeventien uur gered uit de oceaan. De man ging in zijn eentje duiken bij een wrak voor de kust van Queensland, maar door de sterke stroming dreef hij af en moest hij de nacht op zee doorbrengen. De kustwacht verspreidde maandag videobeelden van de reddingsactie. Te horen is hoe een hulpverlener de man opvallend opgewekt begroet. „Goededag kerel, heb je een lift nodig?" Hij was bijna twintig kilometer afgedreven. Er werd uren naar hem gezocht met drie helikopters en een vliegtuigje.