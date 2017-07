Duitse bondscoach wikt en weegt na blamage

Tatjana Muskiet

Steffi Jones wil de Duitse voetbalsters blijven leiden. De positie van de bondscoach staat onder druk na de verrassende uitschakeling van de titelverdediger op het EK. Duitsland verloor zondag op Het Kasteel van Sparta van Denemarken (1-2) en ontbreekt daardoor voor het eerst sinds 1987 in de halve finales van een EK. “Ik ga alles rustig analyseren”, vertelde Jones maandag in Sint-Michielsgestel, waar de Duitse vrouwen de afgelopen weken verbleven tijdens het EK. “Zo moeten we te weten komen wat er allemaal beter moet.” Jones begrijpt dat ze binnenkort verantwoording aan de Duitse voetbalbond moet afleggen. “Het is logisch dat zij willen weten waar dit heen gaat en hoe we weer successen willen boeken.”(Telegraaf)…[+]