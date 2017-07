Duterte trekt zich niets van kritiek aan

Tatjana Muskiet

MANILA – President Rodrigo Duterte van de Filipijnen is zich bewust van de internationale kritiek op zijn bloedige strijd tegen de drugshandel. Maar hij trekt zich niets van die druk aan, zei hij maandag. Hij zet de oorlog tegen handelaren en gebruikers onverminderd voort. Duterte zei dat tijdens de jaarlijkse presidentiële toespraak, de zogenoemde State of the Nation. Hij vindt dat de critici, in binnen- en buitenland, hun invloed nu eens moeten aanwenden om de inwoners van de Filipijnen af te houden van ongeoorloofd drugsgebruik. De strijd tegen drugs zal niet stoppen en onverbiddelijk blijven”, aldus de president. Duterte noemde de wereld van drugshandelaren en -gebruikers een „jungle met beesten die op onschuldigen jagen.” Rodrigo Duterte trad een jaar geleden aan. Schattingen over het aantal slachtoffers van zijn ’war on drugs’ lopen in de duizenden.(Telegraaf)…[+]