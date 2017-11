EBS pakt straatverlichting storingen gefaseerd aan

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) pakt de straatverlichtingstoringen gefaseerd aan en plaatst binnen niet afzienbare tijd wederom 5000 ledlampen in het elektriciteitsnet. Hiermee is iets minder dan 50% van de straatverlichtingstoringen opgelost. Dit meldt de EBS in een persbericht.

De EBS heeft in de eerste fase van het landelijke ledverlichtingsprogramma, dat in februari dit jaar van start ging, al 2000 nieuwe lampen geplaatst waarbij straten/wegen als de Hiraweg, Mattheusweg, Zonnebloemstraat, Zinniastraat, ALWaaldijkstraat, Zwartenhovenbrugstraat, Hanna’s Lustweg, enzovoorts van ledverlichting zijn voorzien.

Dit aantal is niet voldoende om het straatverlichtingprobleem te verhelpen. Landelijk moeten ruim 10.000 acute gevallen, waaronder ook nieuwbouw, verholpen worden. De overige lampen die wel functioneren, worden in een volgende fase van led voorzien.

De EBS erkent het probleem van de kwaliteit van de straatverlichting en heeft dit als top prioriteit in haar beleid. Door de geringe financiële middelen is het bedrijf niet in de gelegenheid het probleem in een keer op te lossen. Door vele efficiëntieslagen en strikte bezuinigingsmaatregelen heeft de EBS de afgelopen tijd middelen kunnen vrijmaken voor de aanschaf van 5000 ledarmaturen waardoor de volgende fase binnenkort weer aanvangt. In de volgende fase worden de ressorten Beekbuizen en Latour voorzien. De hoofdwegen in deze buurten zullen worden voorzien van ledverlichting. De uitgewisselde armaturen van deze wegen zullen worden gebruikt om de storingen in deze buurten te verhelpen…[+]