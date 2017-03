Edgar Davids hoopt op ommekeer voor Barça

Tatjana Muskiet

Edgar Davids speelde in het seizoen 2003/2004 voor FC Barcelona. De inmiddels 44-jarige Nederlander draagt de Catalaanse club nog altijd een warm hart toe. Zo hoopt de voormalige middenvelder dat Lionel Messi & co uit een kansloze positie kunnen terugkeren tegen PSG. Het heenduel in de achtste finales eindigde in een 4-0 verlies voor de viervoudig winnaar van de belangrijkste Europa Cup. “Dat soort dingen gebeurt, want we zijn allemaal mensen die hun ups en downs kennen”, vertelt Davids. “Ik hoop dat ze voor een ommekeer kunnen zorgen, zich kunnen focussen op de wedstrijd en aan het einde van het seizoen een feestje kunnen vieren. Barça moet altijd zijn eigen speelstijl blijven vasthouden. Het gaat er niet om dat je valt, maar wel hoe snel je weer opstaat.”(Telegraaf)…[+]